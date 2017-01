Banff Mountain Film World Tour

Es sind die „Oscars“ der Outdoorfilm-Szene. Beim BANFF Mountain Film Festival in Kanada werden die besten Sport- und Naturdokumentationen des Jahres ausgezeichnet. Acht dieser Adrenalin-Kurzfilme gehen im Frühjahr 2017 wieder auf Weltreise: Vollbepackt mit Abenteuern garantieren sie für Zuschauer in Österreich Gänsehaut und das Gefühl, hautnah in der freien Natur dabei zu sein.

Das Warten hat schon bald ein Ende: die Filmtour startet am 23. Februar in Judenburg, macht Halt in Deutschland und der Schweiz, bis sie im April wieder in Österreich zu Gast ist.