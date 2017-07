Bergsportwoche am Wilden Kaiser

Etwa 40 km und 1.500 hm liegen vor uns, gespickt mit einmaligen Panoramen der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. Aber erst einmal geht es von Ellmau bergauf Richtung Hartkaiser. Schließlich hat man von oben die schönsten Ausblicke.

„Mit dem E-Bike geht es schnell voran, dennoch kommt die Anstrengung nicht zu kurz, aufgrund der unterschiedlichen Unterstützungs-Modi. Für die Kombination mit Trailrunning ist das perfekt, weil man nicht schon völlig erledigt am Laufkurs ankommt. Zudem sieht man viel mehr von der Gegend“, erklärt Florian die Vorteile der E-Bikes.

Oben angekommen eröffnet sich auch schon der erste Blick auf den Wilden Kaiser. Ein gewaltiger Gebirgsstock und der wohl einzige, den man von allen Seiten erkennt. Vorbei an der Tanzbodenalm kommen wir in den Genuss von rasanten Abfahrten. Erstmals wird mir das Gewicht des Rades richtig bewusst, das ansonsten der Motor kompensiert. Am Filzalmsee angekommen, befinden wir uns bereits mitten im „Skigebiet“ und am Fuße der Hohen Salve. Ich erkenne Pisten und Ausblicke wieder von meinem Skitag im Winter. Familien fahren hier mit der Bergbahn hoch, um die schönen Abenteuerspielplätze in der Natur zu nutzen. Unser Ziel ist das sogenannte Hexenwasser in Söll, wo die Bikes ge