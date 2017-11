Geschenktipp: Triathloncamp Zell am See

Vom 25. bis 27. Mai 2018 steigt in Zell am See das Triathloncamp für Einsteiger und Fortgeschrittene. Mit der Athleten-Box erhalten Multisportler ein unvergessliches Erlebnis, verpackt in einer exklusiven Geschenkbox. Darin enthalten sind:

Gutschein für die Teilnahme am Camp

Cocoon Einteiler

Pure Trinkflasche

Pure Handtuch

Pure Kapseln

Gonats Performance Snacks

Die Athleten-Box wird bequem per Post versandt!

So einfach geht’s: