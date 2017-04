Neue Sportbrille für Rennradfahrer

Während sich viele Sportbrillen am Markt mit ansprechenden Designs und UV-Schutz zufrieden geben, geht adidas Sport eyewear mit der zonyk aero einen großen Schritt weiter. Die Technologie, die in der Sportbrille steckt, macht sie zu einem flexiblen Chamäleon. Allen voran die VARIO-Technology. Der spezielle Filter wechselt je nach Sonneneinstrahlung die Tönung: Von kristallklar bis dunkelgrau – und das in Sekunden.

Zusammen mit der aktiven Lichtstabilisierung sorgt das für weniger schnell ermüdende Augen und bessere Kontraste beim Licht-Schatten-Wechsel. Unter Strich also für einen fitteren Geist beim Rennradfahren.