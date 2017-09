Sportbrillen für Läufer

Trotz des schlanken Designs vereint der Optik-Spezialist viele nützliche Features bis ins kleinste Detail. So wurden neben den Must-Haves, wie dem bruchsicheren Rahmen und der anpassbaren Nasenauflage, auch griffige Innenseiten in den Bügel eingearbeitet, die die Sportbrille beim Sprint am Platz hält.

Filter für unterschiedliche Wetterbedingungen – inklusive der adaptiven vario-Formate – sorgen für Flexibilität im Trainingsalltag. Brillenträger behalten dank Direktverglasung oder Clip-ins den Durchblick.