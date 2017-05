Wildsau Dirt Runs 2017

Rein in den Dreck! Horden mit bis zu 2.500 „Wildgewordenen“ werfen sich bei den Wildsau Dirt Runs das ganze Jahr über in Netze, über Strohballen, durch Wasserhindernisse und vieles mehr. Seit 2009 organisieren die Veranstalter Hindernisläufe in Österreich. 2017 ist die Event-Serie auf acht Runs und einen Cup angewachsen – von Vorarlberg bis ins Burgenland.

In spektakulären Locations führen die jeweiligen Kurse der Wildsau Dirt Runs über fünf bis acht Kilometer. Je nach gewählter Challenge müssen die Hindernisse und Höhenmeter (zwischen 250 und 550) ein- bis viermal überwunden werden. Auf die Härtesten warten also 32 Kilometer purer Kampf durch Wälder, Wiesen, Bäche, Steigungen, Abhänge und mehr.