Lifeproof: die iPhone Hülle für Outdoor-Sportler

Nach ihrem Erfolg in den USA kommt die berühmte iPhone Hülle endlich nach Europa. Der Komplettschutz für das Smartphone macht aus dem filigranen Hightech-Gerät ein unverwüstliches Freiluft-Gadget.

iPhone Hülle mit Qualität

Der Markt für iPhone Hüllen ist nicht unbedingt rückläufig. Dennoch regiert noch immer eindeutig Quantität vor Qualität. Der Onlineshop StyleMyPhone.de bringt mit der Lifeproof ein State-of-the-Art-Produkt auf den Markt, das durch seine Eigenschaften das Einsatzgebiet des iPhone 4(S) erweitert.

Oft genug wird das Smartphone bei Outdoor-Trips links liegengelassen. Zu hoch ist das Risiko, das teure Gerät zu beschädigen. Besonders Abenteuer in Wassernähe wirken wie ein Gegenpol auf das Handy. Dabei wäre es, ausgestattet mit nützlichen Apps, iPod und vielem mehr, der ideale Begleiter.

Der optimale Partner für das Smartphone #1: die neue iPhone Hülle

Mit der nur 28 Gramm schweren, nach Militärstandards gefertigten Komplettummantelung ändert sich das. Erhältlich ist sie in den Farben Schwarz, Weiß, Lila und Pink. Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

wasserdicht bis auf zwei Meter

fallsicher aus bis zu zwei Metern

Schutz vor Staub, Sand und Schmutz

Kopfhöreradapter inklusive

Die Schutzfunktionen eröffnen Sommer- und Wintersportlern neue Möglichkeiten. Die Wasserdichtheit gilt ebenso für Schnee und Regen, wodurch das Handy wetterfest wird.

So kann das Lieblingsutensil im Urlaub am Pool oder in den Bergen auf der Piste dabei sein, ohne dass ein Gedanke an eine Beschädigung verschwendet werden muss. Auch die Schwachstelle beim Kopfhöreranschluss wurde bei der Lifeproof ordentlich verarbeitet. Musikliebhaber müssen so auch unter Wasser nicht mehr auf ihre Lieblingstracks verzichten.

Nettes Extra: Die Rückseite der Hülle dient gleichzeitig als Mini-Subwoofer.

iPhone Hülle als Versicherungsersatz

Dank der Ultraslim-Bauweise fällt die iPhone Hülle nicht wirklich auf. Die Dreck- und Fallresistenz hindert Partikel beim Eindringen und sorgt so selbst bei intensiven Trail Runs für totale Sicherheit. Neben den Kosten für die Versicherung spart man dadurch auch die eventuell anfallende Reinigung. Erhältlich ist die Hülle auf StyleMyPhone.de.

Bildnachweis: © LifeProof