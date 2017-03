Salomon TV: Unbound

Das Wissen über die latenten Gefahren im hochalpinen Raum lässt den erfahrenen Bergführer nicht in Ehrfurcht erstarren. Ganz im Gegenteil, er genießt jeden Moment in seiner Heimat, als wäre es sein letzter. „Mit fast 50 Jahren die Leidenschaft und die Berge neu zu erfinden, ist pure Magie. Es fühlt sich an, wie wieder Kind zu sein.“

Die neue Episode von Salomon TV illustriert die Faszination der Berge und zeigt die grenzenlose Freiheit, die ein erfahrener Bergführer und Trailrunner inmitten von schroffen Felsen und exponierten Berggipfeln verspürt und erzählt, wie das Feuer und die Leidenschaft in ihm neu entfacht wurde.