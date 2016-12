1 Tag im Rennradhotel

Wer Rennradfahren im Kopf und in den Beinen hat, will auch im Urlaub nicht auf sein Hobby verzichten. Das dachte sich auch Jakob Schmidlechner vom Hotel Mohrenwirt in Fuschl am See und spezialisierte sich vor Jahren mit seinem Betrieb auf Roadbiker und Triathleten.

Mit der Umstellung kamen sportliche Gäste und Auszeichnungen ins Hotel. Heute erwartet Rennradfahrer im Salzkammergut ein Aufenthalt, der an die Bedürfnisse der Ausdauersportler angepasst wurde.