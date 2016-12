Red Bull X-Alps 2017

„Das Red Bull X-Alps ist die Definition von Abenteuer“, beschreibt der US-Amerikaner Gavin McClurg die Herausforderung in den Alpen.

Ausgesetzte Landschaft, unberechenbare Wetterverhältnisse, schöne, aber unverzeihliche Natur: Wer hier an den Start geht, zählt zu den härtesten Hike & Fly Sportlern des Planeten. Am 2. Juli 2017 startet das Red Bull X-Alps zum achten Mal in Salzburg. Ziel ist erneut das rund 1.000 Kilometer entfernte Monaco.

Trotz Betreuer ist beim Event jeder auf sich selbst gestellt. Mit bis zu 100 Kilometern Fußmarsch am Tag und nur wenigen Vorgaben wie den Checkpoints, die angesteuert werden müssen, entscheidet neben der Ausdauer die Taktik das Rennen um den Sieg.