Skiservice selbst gemacht

Den vielen fähigen Skiservice-Betrieben in den Alpen ist nichts vorzuwerfen: In Sachen Kanten schleifen ist gegen die Kombination von Erfahrung und aufwendigen Maschinen kein Kraut gewachsen, um eine alte Latte in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Doch auch die schnellsten Boxenstopps sind mit einem Zeitaufwand für den Wintersportler verbunden.

Um die Vorfreude auf den Skitag voll auf den Carving Schwung zu lenken, gibt es seit 2007 eine Lösung Made in Germany. Das „raze-cat“ der Firma Steidle ist ein elektrisches Skikanten Schleifgerät, das für den Einsatz zu Hause konzipiert wurde.