Für ambitionierte Sportler bietet der Achensee gleich mehrere Events, die sich über die Jahre einen fixen Teilnehmerstamm gesichert haben. Dazu zählt etwa der Karwendelmarsch, bei dem regelmäßig über 2.000 Sportler aufbrechen, um zu Fuß von Scharnitz nach Pertisau zu gelangen.

Das große Highlight für Läufer ist der Achenseelauf am Ende der Saison. Die klassische Runde mit 23,2 Kilometern ist gleichzeitig eine der beliebtesten Strecken für Läufer am Achensee. Mit Seepromenade, Stiegen, Schotter-Abschnitten, Asphalt und Trails fasst die Runde genau das zusammen, was das Laufen am Achensee ausmacht.

Alle weiteren Infos zum Achenseelauf gibt‘s auf der Internetseite der Veranstaltung.