2–Tages Bergtouren: Das kommt in den Rucksack Ausrüstung fürs alpine Gelände

Die Ansprüche an die Ausrüstung steigen mit jedem Höhenmeter. Bergtouren im alpinen Gelände sind mit gemütlichen Wanderungen auf die Alm nur noch entfernt verwandt. Sicherheit und Wetter-Management werden durch akribische Vorbereitung und eine passende Ausrüstung gewährleistet. Aber was muss wirklich in den Rucksack und auf den Körper? Die Antworten in Form einer 2-Tages Tour im Steinernen Meer.

Quer durch Vegetations- & Klimazonen

Als Klassiker unter den Touren im Steinernen Meer gilt die Strecke von Pürzlbach (in Weißbach bei Lofer) über das Ingolstädter Haus und die Peter-Wiechenthaler-Hütte nach Bachwinkl bei Saalfelden Leogang. Besonders anspruchsvoll fürs Material, denn die Strecke führt durch alle typischen Vegetations- und Klimazonen der Ostalpen. Wie so oft, beginnt auch hier der Zustieg auf „weichem“ Untergrund im Almengebiet mit mildem Klima.

Komfort & Atmungsaktivität

Der erste Teil der 2-Tages Bergtour verlangt von der Ausrüstung vor allem eines: Komfort und Atmungsaktivität. Das gilt sowohl fürs Schuhwerk, als auch für die Kleidung. Die sanften Grasflächen von Pürzlbach bis zur Mitterkaseralm stellen für die Knöchel keine Gefahr dar. Auch das Klima ist – zumindest an schönen Tagen – berechenbar. Der logische Gedanke: Halbschuhe kombiniert mit der ersten Lage der Funktionskleidung (z.B.: Salomon Comet Tank/Tee und Wayfarer Pant/Short).

Doch schon bei diesem Punkt unterscheidet sich die 2-Tages Tour von einem gewöhnlichen Wandertrip, denn die Ausrüstung für die alpine Zone muss auch in einfachem Gelände mitgeschleppt werden. Und wer nicht immer ein Paar Schuhe im Rucksack als Ballast tragen will, greift auf welche zurück, die in beiden Welten zuhause sind. Bekleidung und Co. landen in einem Rucksack mit mindestens 25 Liter Fassungsvermögen (z.B.: Salomon Contour 25).

Hybrid-Schuhe für beide Welten

Das alpine Gelände gibt bei der Schuhwahl die Eckdaten vor: knöchelhoch, wasserfest und robust sollen die Bergschuhe sein. Dazu kommt eine spezielle Sohle, die sich in lose Untergründe festbeißt. Um sich das zweite Paar zu sparen, fällt der Blick auf Footwear, die auch in beiden Beschaffenheiten funktioniert. Hybrid-Modelle wie der Salomon Quest Prime GTX sind darauf ausgelegt, auch bei längeren Märschen im Flachen Trittsicherheit und Komfort zu gewährleisten.

Außerdem sind sie auch im alpinen Gelände dank Gore Tex und entsprechender Sohle uneingeschränkt nutzbar. Merkbar praktisch wird das, wenn man von der subalpinen in die alpine Zone wechselt. Bei der 2-Tages Tour im Steinernen Meer passiert das auf der Mitterkaseralm.

Der Trick mit den Lagen

Ab der Mitterkaseralm ändert sich die Wegbeschaffenheit – und die Intensität. Die leichten Geröllwege weichen steileren Hängen mit weniger stark befestigten Untergründen. Die Schweißproduktion steigt ebenso nach oben wie die Quellwolken. Das alpine Gelände ist wie eine andere Welt. Im schlimmsten Fall geht man hier vom Sommer in den Winter. Für die Ausrüstung heißt das, für alle Szenarien gewappnet zu sein. Spontan auf Wetterumschwünge reagiert man am besten mit mehreren Lagen.

Wichtigster Bestandteil neben der ersten Schicht ist dabei der Regenschutz. Die Salomon Nebula Stretch hat ein geringes Gewicht und verschwindet dank dem ebenso geringen Packmaß schnell wieder im Rucksack. Die MoveFit Technologie macht die Jacke dank extremer Bewegungsfreiheit für Bergtouren besonders nützlich. An kalten Tagen bietet sich zudem ein Midlayer an.

Das richtige Setup

Bis zur Peter-Wiechenthaler-Hütte bleibt die Strecke geprägt von sowohl spitzen als auch ausgehöhlten Steinen, Geröllabschnitten und steilen Aufstiegen auf die Scharten – und das für mehrere Stunden. Das Material beeinflusst auch die Kondition: Wer das richtige Setup wählt, verzögert die Ermüdungserscheinungen der Muskeln.

Das gilt besonders für den finalen Abstieg von der Wiechenthaler-Hütte nach Bachwinkl am Rand der Stadt Saalfelden. „Bockige“ Schuhe und schlecht klimaregulierte Kleidung machen den Weg nach unten zur Qual, während die richtige Ausrüstung die Aufmerksamkeit auf das lenkt, was wirklich wichtig ist: den Panorama-Blick auf den Zeller See.

Packliste für die 2-Tages Bergtour

Neben Schuhwerk und Bekleidung verlangt eine 2-Tages Bergtour zusätzliche Ausrüstung. Eine mögliche Packliste (auch als PDF downloadbar):

Knöchelhohe & wasserfeste Wanderschuhe mit entsprechender Profilsohle und Wandersocken

3 Funktions-Shirts (Lang- & Kurzarm)

Wanderhose lang (evtl. mit Zipp–Reißverschluss für Beine)

warme Jacke

Regenausrüstung (Jacke & Hose)

Sonnenschutz (Brille, Creme, Tuch)

Für die Nacht: Waschzeug & Hüttenschlafsack und Wechselwäsche

Wanderrucksack (ca. 20l) mit Hüftgurt und Regenschutzhülle

Tagesproviant (Trinken mind. 1,5l, Riegel, kl. Snacks) für unterwegs

Erste Hilfe Paket

Stirnlampe (mit Ersatzbatterien)

Wanderstöcke

Tipps und Infos zur Bergtour im Steinernen Meer gibt‘s bei den Bergführern von Mystic Mountains.