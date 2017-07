Die 3 legendärsten Rennradtouren der Alpen

Der Ausgangspunkt der 3-Länder-Tour ist Schwarzenberg am Böhmerwald. Von der kleinen Gemeinde in Oberösterreich geht es in den bayerischen Wald und zum Nationalpark Sumava in Tschechien. Durch die unberührte Natur und verlassenen Ortschaften wie das Dorf Kvilda führt die Tour weiter bis zur Gemeinde Nova Pec, wo die Moldau in den Moldaustausee mündet. Auf den letzten Kilometern warten der Ort Glöckelberg und das Hochplateau Schöneben, das einen unvergleichlichen Ausblick auf die Alpen freigibt.

Charakter: Lange Tour mit vielen verschiedenen Eindrücken

Schwierigkeit: Schwer

Distanz: 157 km

Aufstieg: 1.819 hm