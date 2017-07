Salewa Ultra Train im Test

Abseits der Sohle ist der Salewa Ultra Train ein solider Trailschuh in allen Bereichen. Beim Einsatz im Gelände bin ich etwa für das einfache 3-F Schnellschnür-System dankbar. In wenigen Momenten sitzt man perfekt im Schuh und lässt die Senkel in der Zungentasche verschwinden – easy!

Dazu ist das Obermaterial sehr bequem und atmungsaktiv. Auch auf extrem langen Strecken ist der Salewa Schuh damit für mich eine perfekte Wahl. Wer eher auf kürzeren Distanzen unterwegs ist, findet beim Händler mit dem Salewa Lite Train eine etwas leichtere Alternative.