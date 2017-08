Klettercamp 2017 im Rofangebirge in Bildern

Nach dem Check-in im Hotel St. Georg zum See, der Ausgabe der Willkommens-Pakete, einem kurzen Kennenlernen und der Einteilung in mehrere Gruppen, startete das Klettercamp am Achensee direkt mit einer Portion Action. Aufgeteilt auf zwei Kletterhallen erklärten die fünf Guides vor Ort sämtliche Basics. Mit dem Grundwissen zu Equipment, Standbau und Technik ausgestattet, ging es für die Teilnehmer in die Wand.