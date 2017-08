Traunsee Bergmarathon 2017

Letzten Sommer stand ich in Gmunden das erste Mal am Start dieses Bewerbs. Ziel war damals nach atemberaubenden 35 km und 2500 hm über Traunstein und Co. die Ortschaft Ebensee. Ich absolvierte also die erste, längere “Hälfte” des Bergmarathons von 70 km mit Streckenführung rund um den Traunsee. Für mich war klar, dass ich 2017 die Runde abschließen musste, also entschied ich mich in diesem Jahr für die zweite Strecke von Ebensee nach Gmunden.