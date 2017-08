Noosa FF: Laufschuh für Triathleten im Test

Der Noosa-Schuh hat eine lange Tradition in der Asics-Familie. Schon die zwölfte Generation brachte der japanische Ausrüster im Frühjahr 2017 auf den Markt.

Abgesehen von seiner Beständigkeit im Sortiment ist es vor allem der Name, der bei Triathleten für Wiedererkennung sorgt. Der Schuh ist nach dem Noosa-Triathlon in Australien benannt und spricht genau dessen Publikum an.

Als Triathlet ist mir der Asics Noosa FF schon lange ein Begriff. Dennoch dauerte es bis zur zwölften Generation, bis die Schuhe auch an meinen Füßen landeten.