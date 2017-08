Infinity Cycling Jacket von Cocoon im Test

Was für viele Arten von Funktionsjacken gilt, ist beim Rennradfahren besonders gefragt: möglichst viele Eigenschaften in möglichst wenig Gewicht zu verpacken. In diese Kategorie fällt auch die neue Infinity Cycling Jacket von Cocoon.

Speziell für Rennradfahrer entwickelt, ist die Jacke vor allem bei etwas kühleren Temperaturen ein perfekter Begleiter für ambitionierte Sportler wie mich. Denn nur weil die Temperatur fällt, muss nicht auch die Leistung leiden.

Hier ist der Anspruch der Jacke deutlich zu erkennen: Performance ist King!