New Balance Fresh Foam Zante v3 im Test

Der Fresh Foam Zante V3 ist mein erstes Laufschuh-Modell von New Balance – und eignet sich laut Hersteller besonders gut für schnelle, spritzige Einheiten. Perfekt also für die Tempo-Läufe, die in meiner Vorbereitungsphase für die Triathlon Age Group Europameisterschaft im Juni 2017 auf dem Trainingsplan standen.

In den vergangenen Monaten hatte ich mich (gezwungenermaßen) von einer Vorfuß- zur Mittelfußläuferin entwickelt, denn die Belastung für meine Waden war vor allem bei den längeren Einheiten bzw. in der Kombination mit dem Training am Rad einfach zu groß. Bemerkbar machte sich das durch das sogenannte „Shin Splint“-Syndrom, einer Entzündung an den Schienbeinkanten. Somit war ich ohnehin auf der Suche nach einem Kompromiss aus Dynamik und Komfort für die schnelleren Einheiten. Zwei Eigenschaften, die New Balance mit dem Fresh Foam Zante in Aussicht stellt.