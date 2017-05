Laufopening am Achensee in Bildern

Von 4. – 7. Mai 2017 trafen sich Läufer unterschiedlichen Levels zum gemeinsamen Start in die Saison am Achensee. Egal ob die bisher längste Distanz fünf Kilometer oder ein Halbmarathon waren, jeder konnte teilnehmen und die für ihn besten Tipps mit nach Hause nehmen. Herrliche Aussichten und jede Menge Spaß gab es on Top!