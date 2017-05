36. Mondseelauf 2017

Der Klassiker beim Mondseelauf ist der Halbmarathon. Auf exakt 21,0975 Kilometern lockt der Bewerb mit einer abwechslungsreichen Streckenprofil, das die Teilnehmer in verschiedene landschaftliche Szenarien entführt.

Vom Start in der Marktgemeinde Mondsee über den Abschnitt direkt am Seeufer bis zu den Kilometern auf der Talstraße zwischen den Bergen: Der Halbmarathon packt viele Facetten in 21 Kilometer. Wer die Strecke erleben, aber nicht komplett durchlaufen möchte, hat die Möglichkeit in der 2er-Staffel anzutreten und sich die Distanz aufzuteilen (10 und 11,1 km). Außerdem steht auch heuer wieder eine 10-Kilometer-Variante auf Teilen der Halbmarathon-Strecke zur Wahl.