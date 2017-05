5 Gründe für den Mondsee Radmarathon 2017

Am 25. Juni 2017 geht der Mondsee 5 Seen Radmarathon zum 31. Mal über die Bühne. Die traditionelle 200 Kilometer Strecke zog über die Jahre bereits zehntausende Radsportler in ihren Bann. Kein Wunder, führt der Klassiker doch gleich an fünf der schönsten Seen des Salzkammerguts vorbei.

Attraktiv ist aber vor allem auch die sportliche Herausforderung. 2.300 Höhenmeter, anspruchsvolle Anstiege und die taktische Ausrichtung im Rennen machen den Mondsee 5 Seen Radmarathon für ambitionierte Rennradfahrer besonders.