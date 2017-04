GEWINNSPIEL: Mondsee 5 Seen Radmarathon 2017

Radsportler aus über 20 Nationen reisen jedes Jahr im Juni in die Rennradregion SalzburgerLand-Salzkammergut, um am „Mondseer“ teilzunehmen. Sie sind es auch, die den Mondsee 5 Seen Radmarathon dreimal in Folge zum beliebtesten Europas gewählt haben.

Am 25. Juni 2017 jährt sich die Veranstaltung zum 31. Mal. Auch bei regelmäßig über 2.000 Startern blieb der Charakter des Mondsee 5 Seen Radmarathons familiär. Weniger Hektik, ein Wiedersehen mit Freunden, vier Distanzen für alle Ansprüche und die atemberaubende Landschaft: Die berühmte Schleife durch Österreichs Seenregion zieht Rennradfahrer magisch an.