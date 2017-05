Dynafit Trailrunning Schuh-Highlights 2017

Die erste Neuerscheinung für den Sommer 2017, der Alpine Pro, wurde speziell für Mittel- und Langdistanzen in anspruchsvollem Gelände entwickelt. Dynafit ging dabei besonders auf die Anforderung ein, die der raue Untergrund am Berg mit sich bringt. Die Mittelsohlenkonstruktion „Alpine Rolling“ erhöht die Laufdynamik und sorgt für ein gleichmäßig geschmeidiges Abrollverhalten von der Ferse bis zum Zeh. Flexibilität und Dämpfung am Weg vom Felsen zum Erd-Trail erhalten damit beim Alpine Pro ein hohes Maß an Bedeutung. Eine zwischen Mittel- und Außensohle integrierte Carbonplatte bietet zusätzlichen Schutz gegenüber steinigem Untergrund.

Fit für jedes Gelände und wechselnde Verhältnisse macht den Schuh außerdem eine diagonale Verstärkung an der Ferse. Für mehr Komfort sorgt ein weiches, niedriges Profil rund um die Ferse.