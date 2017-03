dynafit snow leopard day 2017

„Schwitzen für den Schneeleoparden“ hieß es am Wochenende in Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, Polen, Slowakei und der Schweiz. Zum achten Mal organisierte Dynafit den Snow Leopard Day, um sich für den Schutz der seltenen Großkatze stark zu machen. Jeder von Tourengehern zurückgelegte Höhenmeter wurde vom Ausrüster in eine Spende von einem Cent umgewandelt und kam dem Snow Leopard Trust, einer Non-Profit-Organisation zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Raubtiers, zugute.

In Österreich legten etwa 100 Teilnehmer auf zwei markierten Strecken am Kitzbüheler Horn in St. Johann in Tirol mehr als 100.000 Höhenmeter zurück. Insgesamt schafften die Teilnehmer an den sieben Veranstaltungsorten 967.619 Höhenmeter, wodurch ein Wildhüterprogramm in Pakistan mit 9.676,19 Euro unterstützt werden konnte.