Salomon Icon2 C. Air – Damenskihelm im Test

Dass ein Helm bei Schlechtwetter die wärmere Alternative zur Haube ist, versteht sich von selbst. Im Gegenzug würde man an sonnigen Tagen am liebsten ganz darauf verzichten. Der Salomon Icon2 C. Air ist aber auch für den Frühlingsskilauf, wenn die Temperaturen nach oben klettern, der perfekte Begleiter für mich. Das Lüftungssystem lässt sich in drei Stufen regeln und ist unkompliziert mit Handschuhen zu bedienen. Die Ohrenschützer werden an heißen Tagen einfach rausgenommen.

Was im Test noch auffiel: Der Kinnverschluss und die Brillenhalterung lassen sich mit Handschuhen leicht verstellen. Die Verarbeitung ist sehr ansprechend, vor allem beim weißen Modell in matt, dessen Ohrenschützer in Lederoptik gestaltet sind.