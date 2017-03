Familienurlaub im Skigebiet Alta Badia

Sind die Kids bereit für das nächste Level, findet sich beim Biok-Lift eine besondere Herausforderung: die Funslope. Alle Obstacles sind optional und einsteigerfreundlich. Der perfekte Ort, um sich an fordernde Pisten heranzutasten.

Neben Slopes warten im MOVIMENT außerdem eine Rodelbahn, eine Reihe an großräumigen Skihütten sowie die Geheimnisse einer Bärenhöhle. Im „Bear Hole“ lernen die Kinder etwas über das mächtige Säugetier und spielen in der „Soft and Safe“-Area mit Altersgenossen. Sogar eine Playstation 4 ist in die Höhle integriert.

Zusammen mit den übersichtlichen und breiten Pisten, den kurzen Wegen im Skigebiet und im Dorf sowie zahlreichen Erlebnis-Stationen ist der Familien-Skiurlaub in Alta Badia ein Tipp für Groß und Klein.

Alle weiteren Details zum Familienurlaub in Südtirol auf der Website von Alta Badia.