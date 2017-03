MOVIMENT: Fun-Paradies in Alta Badia

Was wäre eine Parkanlage ohne eine vernünftige Menge an Metall und Kickern? Der Alta Badia Snow Park setzt mit vier Lines alles in den Schnee, was sich Freeskier wünschen. Von Einsteiger-Schanzen über Rails, Wallrides und Boxes bis hin zu „Das-ist-doch-komplett-Irre“-Kickern ist hier alles vertreten.

Der Alta Badia Snow Park befindet sich ebenfalls im Zentrum des MOVIMENT und gleich neben der Funslope und dem Boardercross. Und auch der Park wird durch einen eigenen Lift (Ciampai) mit mutigen Skifahrern gespeist.