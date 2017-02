Der ultimative Skitag in Alta Badia

Wer die Anfahrt und den Skitag in Alta Badia nicht auf einen Tag legen will, findet in jedem Dorf eine breite Auswahl an Garnis und Hotels in jeder Preisklasse. Von dort ist es ein berühmter Katzensprung zum Einstieg ins Skigebiet. Direkt vom Ort starten etwa folgende Bahnen:

Piz Boé

Col Alto

Piz La Ila

Pit Sorega

Pralongià

Je nachdem worauf man gerade Lust hat, gelangt man so zu Aussichtspunkten, alpinen Genussloungen, weniger befahrenen Abschnitten oder mitten in das Entertainment-Herzstück mit Namen „MOVIMENT“.