SALEWA Get-Vertical-Gewinnspiel

Auf die Felle, fertig los: Vier Tage lang, von 23. bis 26. März 2017, werden beim Salewa Base Camp Abenteuer Alta Badia die spektakulärsten Gipfel im Fanes-Sennes-Braies Naturpark erobert.

Neben der Übernachtung auf den Hütten oder im Zelt sind es vor allem die einsamen Powder-Hänge, die den Base Camp Teilnehmern ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. „Es gab so viele intensive Momente, aber nichts übertrifft die Nacht im Zelt auf über 2.000 Meter Höhe, während der Schnee rundum alles in ein Winterwunderland verwandelte“, so Fabian, ein Base Camp Gewinner vom Vorjahr.