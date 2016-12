Die ersten Skitouren beim Sportalpen Gletschercamp

Wer ab Oktober ungeduldig wird, den Skitourensport näher kennen lernen möchte oder überlegt sich eine neue Ausrüstung zuzulegen, der war bei unserem Gletschercamp von 25.–27.11.2016 genau richtig.

In den zweieinhalb Tagen wurde den Teilnehmern alles an Information und Praxis mitgegeben um bestens gerüstet in die kommende Wintersaison zu starten.