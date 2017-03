Weltcup-Tech für Hobby-Langläufer

Die neue Langlaufausrüstung des französischen Bergsportexperten basiert auf Erkenntnissen aus Weltcup-Rennen. Mit der S/Lab und S/Race Serie stellt Salomon ambitionierten Sportlern in Aussicht, die bestmögliche Performance in den Schnee zu setzen. Top-Läufer, wie der Deutsche Biathlet Erik Lesser, waren bei der Entwicklung der neuen Produktreihe maßgeblich beteiligt. Das Ergebnis ist eine neue Ebene an Sportgeräten im Hause Salomon: „Das ist das erste Mal, dass wir ein solches Performance-Niveau bei einem wachsfreien Ski erreicht haben“, erklärt Alois Vacelet, Produktmanager für die nordische Ski-Linie.