Salomon Hike+: Multi-Outdoor-Ausrüstung

Das Gewicht eines Trailrunning-Schuhs (390 Gramm) gepaart mit der Stabilität und der Strapazierfähigkeit eines leichten Wanderschuhs: Der Out Path Pro GTX aus der neuen Salomon Hike+ Serie baut Brücken zwischen Sportarten. Eine neu entwickelte Technologie schützt den Knöchel in schroffem Gelände und sorgt zugleich für eine breite Bewegungsfreiheit. Der Hybrid ist ein kräftiger und langlebiger Schuh, der auch bei hartem Einsatz im Gebirge eine sportliche Bewegung unterstützt.

Für weitere Strecken konzipiert ist der etwas leichtere „Bruder“ in der Hike+ Kollektion, der Out Path GTX. Mit nur 280 Gramm ist das Modell der leichteste Schuh seiner Art. Wie bei der „Pro“-Ausführung werden durch die nahtlose Konstruktion unterschiedliche Materialien verschweißt, was den Schuh auch in unentwegtem Terrain widerstandsfähiger und dank GORE-Technologie wasserfest macht.

Speziell an die Bedürfnisse weiblicher Outdoor-Sportler angepasst ist der X Ultra 3 GTX. Eine Sensifit-Konstruktion für festen Fußhalt bei technischen Abstiegen und die im Fersenbereich besonders strukturierte Sohle sorgen auch bei höherem Tempo für ein Extra an Grip. Damit bleiben sportliche Bergsteigerinnen beim schnellen Wechsel vom Wanderweg in den „Off-Road“-Modus auf Spur.