Salomon Freeride Ausrüstung

Kaum ein Segment der Skiausrüstung hat sich in den letzten Jahren so entwickelt wie jenes der Boots. Die rekordverdächtigen Leichtgewichte setzen neue Maßstäbe in der Gewichtsreduktion und die Passform nähert sich der Perfektion. Eine fixe Größe für Freerider ist der QST Pro von Salomon. Wie bei den Skiern kommt der Quest-Schuh in mehreren Varianten:

QST Pro 130

QST Pro 120

QST Pro 100

QST Pro 90

Quest Access Custom Heat

Quest Access 90

Quest Access 80

Quest Acces 70

Sowohl beim Einstiegsmodell Access als auch bei den Pro Modellen steht die Passform im Mittelpunkt. Eigens entwickelte Innenschuhe mit Slide-In-Technologie und eine neuartige Shell Technologie garantieren eine mühelose Kraftübertragung und verbesserten Rebound.