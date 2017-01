Skitouren Komplett-Set für die Piste

Pistentraining wird für Skitourensportler immer attraktiver. Immer mehr Skigebiete erkennen den Mehrwert für Wintersportler und bieten eigene Routen für Tourengeher am Pistenrand oder außerhalb der Skilift-Betriebszeiten an. Die unkomplizierten Touren werden von einigen Vorteilen begleitet. Der Hang ist sicher, die Wegfindung einfach und die Infrastruktur in Form von Skihütten meist schon vorhanden.

Wenig verwunderlich also, dass die Zahl der After-Work Skitouren ständig zunimmt. Die Zeichen der Zeit im Auge, bringt Dynafit für die Saison 2017/18 zum allerersten Mal ein Komplett-Set für Skitourengeher auf der Piste in den Handel.