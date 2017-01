Die Allround-Tourenskibindung

Im Februar 2017 wird die neue TLT Speed auf der ISPO in München zum ersten Mal der Öffentlichkeit in großem Rahmen präsentiert. So viel kann allerdings schon jetzt verraten werden: Die neue Version wirkt deutlich schlanker als ihrer Vorgänger. Wieso sich die neue Dynafit Bindung dennoch als Allrounder präsentiert liegt daran, dass buchstäblich an mehreren Schrauben gedreht wurde.

Der neue Bajonett-Verschluss, der das Gehäuse mit der Basis verbindet, sorgt für eine verbesserte Kraftübertragung, was den Einsatzbereich der Bindung (etwa für Ausflüge auf die Piste) erweitert.

Die für Speed- und Aufstieg-Freaks willkommene Gewichtsreduktion wurde durch den Einsatz von Aluminiumkomponenten erreicht.