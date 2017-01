Neue Skitouren-Helm-Serie von Dynafit

Abfahrtsorientierte Skitourengeher bekommen mit dem Beast Mips ebenfalls Zuwachs im Ausrüstungs-Sortiment. In Ergänzung zum DNA wurde beim Beast Mips der Fokus vor allem auf Geländeabfahrten im Tiefschnee-Terrain gelegt. Dafür setzt Dynafit beim Skitourenhelm auf das MIPS-Protektionssystem, das eine zusätzliche Schutzschicht für den Aufprall integriert.

Rotationskräfte, die vor allem bei seitlichen Schlägen auftreten, sollen absorbiert werden und so das Gehirn schützen. Der Dynafit Beast Mips besitzt zudem ein Belüftungssystem und abnehmbare Ohrpolster, die eine gute Wahrnehmung der Geräusche von außen erlauben. Auf der Waage zeigt der Skitourenhelm 390 Gramm.

Für die schnelle und präzise Einstellung von Größe und Passform sind beide Skitourenhelme mit dem Boa 360° Drehverschluss ausgestattet, der eine feine Anpassung an die Kopfform per Einstellrad erlaubt. Erhältlich sind die Helme ab September 2017. Einen ersten Einblick gibt Dynafit auf der ISPO 2017 in München.