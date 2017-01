Salomon XT One

Der Rahmen der XT One besteht aus drei Teilen, der sich automatisch an verschiedene Gesichtsformen anpasst. Dadurch bekommt jeder Skifahrer eine sich perfekt an sein Gesicht anschmiegende Brille. Für den Komfort wurde außerdem das Advanced Skin Active Dry Material verwendet, das angenehm auf der Haut liegt. Auch nach langen Skitagen bleibt die Skibrille dadurch nahezu „unbemerkt“.

In Sachen Performance setzt die XT One auf bewährte Technologie aus dem Hause Salomon. Ein maximales Sichtfeld, exakte Tönung und die Anti-Beschlag Beschichtung treffen auf schmales Design. „Wir wollten jede Komponente der Brille verbessern und mit der XT One haben wir das geschafft“, resümiert Dupre.