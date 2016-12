GEWINNSPIEL: 5x Kletterführer für Tirol

Günter Durner und Gerhard Gstettner haben sich mit den Kletterführer für Imst, das Pitztal und das Ötztal einen Traum erfüllt und gleichzeitig der Klettergemeinde einen großen gefallen getan. Mit dem Werk wurde Ferienregion in Tirol komplett für Kletterer erschlossen. In seiner neuesten Auflage 2016 beschreibt der Kletterguide sämtliche Regionen bis ins kleinste Detail sowie aktuelle Topos, Schwierigkeitsgrade, Zugangswege und mehr. Alle Infos zum Kletterführer gibt’s in diesem Artikel.