Saisonstart in der Zillertal Arena

Der Grund für die vielen grün leuchtenden Lichter auf der digitalen Skimap sind die Beschneiungsanlagen. Der Kunstschnee in der Zillertal Arena sorgt nicht nur für genügend Nachschub an flockigem Material, sondern liefert auch ideale Bedingungen. Von den ersten Schwüngen am Morgen bis zur Talabfahrt am Nachmittag: Selbst in schattigen Hängen bleiben die Pisten gut befahrbar.

Und während in anderen Skigebieten noch an Kickern, Funslopes und Co. gearbeitet wird, trifft man in der Zillertal Arena gleich zu Beginn auf die Features, die den Skitag so besonders machen. Das Highlight für alle, die wissen wollen ob sich der Backflip ausgeht: der Bagjump.

Aber auch kurzweilige „Ablenkungen“ wie die Foto-Abfahrt können angesteuert werden.