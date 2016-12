Suunto Spartan Sport

Neben den nützlichen Infos, die während des Sports am Handgelenk auftauchen, liegt die große Stärke der Suunto in der Auswertung. Zusammen mit dem Online-Tool Movescount wertet die Uhr alles aus, was zuvor aufgezeichnet wurde.

Mit Graphen und Tabellen lassen sich subjektive Trainingsleistungen in Fakten umwandeln. Inspirationen und Motivationen für neue Trails und Strecken finden sich ebenfalls online. Erhältlich ist die Suunto Sport ab sofort in den Farben Black, Blue, Sakura, White für € 499 (UVP) oder mit Brustgurt um € 549.