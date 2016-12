Salomon TV: Kilian

Romsdalen, Norwegen. 16. Mai 2016. Kilian Jornet hat sich mal wieder ein Abenteuer ausgesucht. Dieses Mal geht es um Norwegen, das er seit einiger Zeit zusammen mit seiner Partnerin und Ultra-Runnerin Emelie Forsberg bewohnt. Die beiden leben abgelegen in einem Haus, mitten in den Bergen.

„Am meisten genieße ich die Ruhe in Norwegen. Es gibt keine vorgeschrieben Pfade, keine Topos, denen man folgen muss. Ich mag diese Pace, um die Berge zu erkunden“, so Kilian. Die Ruhe in den Bergen gibt ihm Zeit zu denken und so entstand die Idee, die 7 Summits of Romsdalen in einem Tag zu erobern. Eine Reise, für die sich andere Wochen Zeit nehmen.