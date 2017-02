Skitouren Geheimtipps Part 4

Super Tour – super Berg! Aufgrund der windgeschützten, nordseitigen Lage findet man im Sporertobel oft Wochen nach dem letzten Schneefall Pulververhältnisse. Wer sich die Tour nicht an einem Tag zutraut, kann auf der Lindauer Hütte übernachten.

Auf dem Güterweg am Hotel Montabella vorbei durchs wunderschöne Gauertal zur gemütlichen Lindauer Hütte (1744 m). Nun sind zwei Alternativen möglich, wobei bei etwas unsicheren Verhältnissen die Variante Nr. 2 etwas sicherer ist.

Variante 1: Dem latschenbewachsenen Moränenrücken nach links folgen, bis die steilen Hänge zwischen den Drei Türmen und dem Drusentor erreicht werden. In der Flanke mittig ca. 500 Höhenmeter empor auf eine kleine Hangverflachung und dieser in Richtung Sporerturm folgen. Die Scharte zwischen Sporerturm und den Drei Türmen wird in einer Rechtsschleife erreicht, wobei die steile, untere Rechtsquerung zu Fuß gequert wird (ca. 20 m). Von der Scharte in Mulde zwischen Kleinem und Mittlerem Turm. Der Ausstieg aus dem Tobel ist steil und kann von links oder direkt in rechter Begrenzung erfolgen. Über das Dach der Türme geht es weiter zum höchsten Punkt.

Variante 2: Von der Hütte leicht abwärts zur Oberen Spora Alpe und weiter Richtung Öfapass. Nach der ersten Steilstufe nach links über wechselnd steile Hänge unter dem markanten Felspfeiler der Gamsfreiheit vorbei ins Tobel zwischen Sporerturm und Gamsfreiheit. Dann weiter wie beschrieben bei Variante eins.

Abfahrt: Wie beim Aufstieg von Variante zwei.