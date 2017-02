Skitouren Geheimtipps Part 1

Allgemein: Der Pleschnitzzinken ist ein 2112 m hoher Gipfel der Schladminger Tauern bei Pruggern im Ennstal, Steiermark. Der Gipfel erhebt sich etwa sechs Kilometer südlich von Pruggern, im Kamm zwischen Seewigtal westlich und oberem Sattental östlich. Er bildet einen Vorberg zur Gamskarspitze (2491 m), und gehört zur Hochwildstellen-Gruppe der Schladminger Tauern. Der Sattel zum südlich benachbarten Scheibleck (2117 m) ist die Ochsenkarhöhe (1957 m). Der Grat nordostwärts führt hinunter zum Kalteck (1968 m), der nordwärts zum Hühnerkogel (1602 m).

Der Berg bildet die Gemeindegrenze Michaelerberg-Pruggern zu Aich, zwischen Pruggern und Gössenberg.

Beschreibung: Bei guter Schneelage liegt der Ausgangspunkt der Tour direkt am Dorfplatz in Pruggern. Dienstag, Mittwoch und Samstag ist der Aufstieg und die Abfahrt über die Pisten der Galsterbergalm auch abends ab 19.00 Uhr erlaubt. Der Anstieg erfolgt zuerst über die als Skiroute geführten Nordhänge des Pruggererbergs, bis man nach circa 400 Höhenmeter zur Talstation der Galsterbergalm gelangt. Dann weiter kurz auf der Piste um sich danach links in den teilweise sehr offenen Wald zu verabschieden.

Anschließend quert man die Piste bzw. Rodelbahn dreimal, ehe man schlussendlich wieder für etwa fünf Minuten auf ein relativ flaches Pistenstück gelangt. Daraufhin biegt man rechter Hand des Speicherteiches in den Winterwanderweg ab und folgt diesem für ca. 150 Höhenmeter, um sich danach nach der Sommerbeschilderung Richtung Pleschnitzzinken zu richten. Diese Route ist eine relativ einfache, aber doch zu 95% mit alpiner Aufstiegsspur versehenen Trainingstour.