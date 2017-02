Skitouren Geheimtipps Part 2

Gestartet wird die Skitour (1.040 hm) auf den Inzeller Kienberg am Parkplatz Froschsee an der B305 in Ruhpolding-Inzell. Von hier aus folgt man immer der Forststraße, bis man nach einem kurzen Flachstück an eine Kreuzung gelangt. Hier biegt die Straße für ca. 50-100 Meter nach rechts ab. Anschließend zweigt die Aufstiegsspur wieder nach links ab.

Wer nach etwa 30 Meter bei einer kleinen Hütte vorbeikommt, befindet sich am richtigen Weg. Kurz nach der Hütte führt die Aufstiegsspur links in den Wald. Nach etwa 100 Höhenmetern kommt man zum sogenannten Rossgassboden. Hier folgt man der Straße links weiter bis zum Rauschbergsattel und dann weiter Richtung Inzeller Kienberg.

Die Aufstiegsspur zieht sich durch den Wald bis direkt zum Gipfelkreuz, wo ein sagenhafter Ausblick auf Inzell, Ruhpolding und den Chiemsee wartet. Die Abfahrt führt vom Gipfel wieder zurück zum Rauschbergsattel und die Forststraße hinunter.