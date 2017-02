2016 – Eine Saison, die keine war

Aktuell geht’s bei mir in erster Linie weniger um eine wettkampfspezifische Vorbereitung, sondern einzig und allein darum, den Körper wieder auf eine gesunde Basis zu stellen, auf die sich zu einem späteren Zeitpunkt vernünftig aufbauen lässt.

Nach einem Seuchenjahr ist es mir derzeit vor allem wichtig, Spaß an der Bewegung zu haben, nicht zu übertreiben und das zu machen, woran ich an diesem Tag gerade Freude habe. Trotzdem versuche ich, möglichst ausgewogen zu trainieren und Defizite in zuletzt vernachlässigten Bereichen zu verringern.

Ich hab mir in den vergangenen Wochen und Monaten öfters die Frage gestellt, was ich aus dieser Phase mitnehmen kann. Immer wieder komme ich dabei zu einem Punkt: Um erfolgreich zu sein, gehören nicht nur Disziplin, Ausdauer und die Fähigkeit, sich auch in der täglichen Trainingsarbeit quälen zu können, sondern auch die Fähigkeit, auf den eigenen Körper bewusst zu hören.