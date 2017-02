Skitouren Geheimtipps Part 3

Nach dem Aufstieg über den Fadensteig wartete gleich der erste Nervenkitzel – die Vestenkogel Ostflanke. Die Einfahrt lässt den Puls schlagartig höher schlagen, bis er sich erst 300 Höhenmeter tiefer unten in der Breiten Ries wieder beruhigt. Mit optimalem Schnee und Fernbedingungen, war diese Abfahrt ein echter Hochgenuss. Schnell rüber gequert in den nördlichen Sektor, ging es in die Quellensteigrinne. Diese Abfahrt präsentierte sich „sportlich hart“, sodass Geri nach kurzem Überlegen entschloss, in die sonnige Privatries zu queren, um dort entspannt die zweite Abfahrt zu absolvieren. Generell gilt: Bei der kleinsten Unsicherheit lieber gleich eine leichtere Variante suchen, egal wie viel Erfahrung man hat.