Langlaufen in Saalfelden Leogang

Langlaufherz, was willst du mehr? Diese Frage begegnet einem häufig, wenn man in die Loipen von Saalfelden Leogang einsteigt. Auf 150 Kilometern verteilt sich hier ein Netz von Spuren, mit denen man zu Seen, Panorama-Aussichten auf die Alpen und tief in die Natur des Salzburger Landes gelangt.

Ein weit verzweigtes Auf und Ab mit klassischen und Skating-Spuren für alle Könnerstufen. Doch das Loipennetz ist erst der Anfang…