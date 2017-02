Dynafit Snow Leopard Day

In Österreich tragen die Teilnehmer der Snow Leopard Trophy am Kitzbüheler Horn in St. Johann in Tirol zum Schutz des Schneeleoparden bei.

Hobby-Skitourengeher und Profis sammeln auf zwei Aufstiegsstrecken mit einer Höhendifferenz von je 950 Metern jede Menge Höhenmeter. Diese werden am Ende des Tages addiert und in eine Spende umgewandelt.